Rave sul greto del Cellina: decine di giovani identificati

Un rave party improvvisato, organizzato abusivamente sulle rive del torrente Cellina, si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine e l’identificazione decine di partecipanti. Il blitz è scattato nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 4 del mattino, quando i carabinieri della compagnia di Spilimbergo, allertati da numerose segnalazioni dei residenti della zona, sono intervenuti per interrompere la festa non autorizzata.

L’evento, con musica techno ad alto volume, si stava svolgendo in un’area demaniale nel territorio comunale di Montereale Valcellina. Secondo quanto ricostruito, l’invito a partecipare al rave circolava già da alcuni giorni sui social network e tramite chat private di messaggistica istantanea. I partecipanti, circa 140-150 persone, sono arrivati a bordo di 40 veicoli provenienti da tutto il Triveneto.

Giunti sul posto, i militari – supportati dalle pattuglie del Radiomobile e da altre stazioni territoriali – hanno cinturato l’area per evitare la fuga dei partecipanti e proceduto all’identificazione degli stessi. Nessuno degli intervenuti è stato, al momento, denunciato, ma l’attenzione degli inquirenti si concentra ora sull’organizzatore del rave. Sono in corso le indagini per individuare il responsabile dell’evento. Se identificato, potrebbe essere denunciato per occupazione abusiva di suolo pubblico e violazione delle normative in materia di ordine pubblico e sicurezza.