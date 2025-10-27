Truffa degli investimenti online: 80enne cade nella rete del falso broker

Truffa del trading online.

Una nuova segnalazione di truffa del trading online ha coinvolto un cittadino anziano a Remanzacco. Stamattina è stata formalizzata la denuncia da parte di un residente, nato nel 1945, che ha subito un raggiro attraverso la rete.

L’episodio, avvenuto lo scorso 21 ottobre, ha preso il via dopo che l’uomo ha visionato una pubblicità su un sito web dedicato agli investimenti. L’uomo ha fornito i suoi dati ed è stato contattato da un sedicente broker che è riuscito a convincerlo a effettuare un primo bonifico di 250 euro.

Il tentativo di truffa si è aggravato quando il falso broker ha richiesto una seconda transazione per una somma considerevole di 5.000 euro. È stato a questo punto che l’anziano ha compreso di essere stato vittima di una frode e ha interrotto le operazioni. L’uomo ha presentato denuncia ai carabinieri di Remanzacco.