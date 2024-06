Si lavora per riattivare la linea marittima Trieste-Grado

Amirante dopo l’avaria che ha interrotto il servizio: “Entro la fine della settimana sarà trovata una soluzione”

“Entro la fine di questa settimana sarà trovata una soluzione per riprendere il servizio lungo la tratta marittima Trieste-Grado temporaneamente interrotta”. A darne notizia è l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante al termine dell’incontro svoltosi oggi a Pordenone al quale hanno partecipato il presidente di Tpl Fvg Bruno Pascoli, il presidente di Apt Gorizia Caterina Belletti, il direttore generale di Apt Gorizia Luca Di Benedetto e l’amministratore delegato di Arriva Diego Regazzo.

Il vertice è servito per fare il punto della situazione sulla linea attualmente inattiva e per capire quali possano essere le soluzioni da mettere in campo per renderla nuovamente operativa nel minor tempo possibile.

Servizio interrotto dopo l’avaria della scorsa settimana

“A seguito dell’avaria di mercoledì scorso della motonave Audace – ha detto Amirante – oggi il servizio lungo la tratta Trieste-Grado è scoperto. L’incontro era finalizzato a capire quali possano essere le alternative da adottare per ripristinare la linea, tenendo conto che quello attuale è il periodo dell’anno in cui si riscontra la maggior fruizione lungo quel tragitto coperto dalla motonave“.

“Pertanto – continua l’assessore regionale – abbiamo convocato le parti interessate affinché, nell’arco di 24 ore, vengano messe sul tavolo un ventaglio di possibili alternative per poi individuare assieme quella che potrà essere la migliore da adottare, magari riorganizzando l’operatività delle altre linee marittime ora in funzione senza andare a intaccarne, però, l’operatività. Contiamo, entro la fine della settimana, di trovare una soluzione all’attuale problema”.