Ricercato in tutta Europa per truffa, arrestato in Friuli Venezia Giulia

L’uomo era destinatario di un mandato d’arresto europeo.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Trieste, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gorizia hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino italiano di 28 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo emesso dalle autorità spagnole.

L’uomo, condannato a tre anni di reclusione per il reato di truffa, è stato accompagnato presso la Caserma di Corso Verdi per le formalità di rito e, successivamente, tradotto presso la locale Casa Circondariale. L’operazione rappresenta un ulteriore risultato conseguito grazie alla costante attività di controllo del territorio e alla proficua cooperazione internazionale tra le forze di polizia.