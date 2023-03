Rissa al bar, scattano i Daspo urbani per i 4 georgiani

I provvedimenti dopo la rissa al Bar Stella.

Dopo la chiusura del Super Bar Stella, disposta per 6 giorni, il Questore ha emesso a carico dei quattro cittadini georgiani partecipi della violenta rissa altrettanti “Daspo Urbani”, impedendo loro per 6 mesi l’accesso e lo stazionamento nei pressi dei locali che somministrano bevande e alimenti (chioschi, bar, pub, ristoranti, pizzerie, osterie, fast food, locali di intrattenimento, piano bar e simili) all’interno del perimetro circostante al teatro dei fatti.

Le misure in questione trovano fondamento nella normativa che tutela il decoro urbano e l’uso di alcuni luoghi della città che ne impediscano la libera accessibilità e fruizione, punendo i disordini provocati in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento o nelle loro immediate vicinanze.

La finalità è infatti quella di evitare, considerato l’allarme sociale generato dalla gravità dei fatti, avvenuti in pieno centro cittadino, che dal reiterarsi di analoghe condotte da parte degli autori dei comportamenti violenti, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, elevando gli standard di tutela dell’area densa di locali pubblici, luogo di ordinario ritrovo e richiamo per giovani e adulti.