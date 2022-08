Ritrovata senza vita la donna scomparsa a San Quirino

Il corpo della donna è stato ritrovato in un canale.

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della donna scomparsa da San Quirino ieri pomeriggio, dopo essere uscita di casa.

Il corpo della 50enne è stato ritrovato in un canale vicino al punto dove era stata rinvenuta l’auto della donna, parcheggiata lungo la statale 53 che conduce a Vivaro. A lanciare l’allarme, ieri sera, erano stati i familiari che, non vedendola rientrare e non riuscendo a contattarla, hanno avvertito le autorità.

Sono quindi scattate le ricerche con le squadre dei vigili del fuoco impegnate a scandagliare la zona fino al ritrovamento. Ancora da chiarire le cause del decesso e sull’accaduto indagano ora i carabinieri.