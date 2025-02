Sono stati ritrovati Michele D’Alessio e Rossella Del Console, i due influencer scomparsi in Friuli Venezia Giulia. La coppia, originaria della Puglia, aveva fatto perdere le proprie tracce da lunedì scorso, scatenando la preoccupazione di familiari, amici e follower. L’ultima posizione nota era stata a Claut ed è proprio in quella zona che sono stati rintracciati, in buone condizioni di salute, ma in una zona dove non avevano segnale.

La scomparsa e l’allarme della famiglia

Michele e Rossella viaggiano abitualmente a bordo di un van “camperizzato” ACM anni ’80, bianco e giallo, documentando le loro avventure sui social. Tuttavia, da diversi giorni non si avevano più loro notizie, e l’ultimo post pubblicato, che accennava a una “ruota che fuma”, aveva sollevato ulteriori preoccupazioni. Il fratello di Michele, Alessio, aveva presentato denuncia di scomparsa al comando provinciale dei carabinieri di Trieste, evidenziando come i telefoni dei due influencer risultassero spenti da giorni.

L’appello lanciato dalla famiglia aveva rapidamente fatto il giro del web, con numerosi utenti che si erano mobilitati per diffondere informazioni utili. La coppia era stata avvistata l’ultima volta proprio nella zona di Claut, in Friuli Venezia Giulia, dove si sono concentrate le ricerche, fortunatamente andate a buon fine.