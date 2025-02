Funghi allucinogeni e droga in casa: due giovani arrestati

Nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio i Carabinieri della Stazione di Polcenigo hanno tratto in arresto due giovani per la produzione e detenzione di sostanze stupefacenti: nella loro casa sono stati trovati hashish, marijuana e funghi allucinogeni.

Si tratta del 23enne M.D.V e della 20enne M.E.S. entrambi con precedenti segnalazioni legate al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, su delega della Procura di Pordenone, hanno eseguito una perquisizione presso il domicilio dei due, ad Aviano.

La perquisizione.

All’interno della camera da letto i carabinieri hanno trovato 221 grammi di marijuana, 10,93 grammi di hashish, un pezzo di cactus echinopsis peruviana contenente mescalina del peso di 126 grammi, 39 funghetti allucinogeni fresh mushrooms golden teacher dal peso netto complessivo di 64,43 grammi, 12 pezzetti di cactus a fette cotti dal peso netto complessivo di 1 grammo. Oltre alla droga è stato strovato anche un kit contenitore in plastica contenente un vassoio per la crescita di funghi allucinogeni con tappetino infrarossi e un vassoio per germinazione di marijuana marca easy start, un 1 coltello serramanico con lama da 6 centimetri e 1 tirapugni con lama a scatto di 8 centimetri. Tutto il materiale è stato sequestrato.

La perquisizione è stata eseguita sulla base di elementi che indicavano i due giovani quali promotori di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Dai primi riscontri risulta che i due abbiano acquistato la sostanza stupefacente su siti on line.

L’arresto.

Su disposizione del sostituto Procuratore di turno presso la Procura di Pordenone, gli arrestati sono stati accompagnati presso la loro abitazione al regime degli arresti domiciliari. In data odierna si è svolta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Pordenone e si è ancora in attesa delle decisioni assunte dal giudice per le indagini preliminari.