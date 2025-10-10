Rovescia il bollitore, gravi ustioni per un bambino di 18 mesi

Il bambino ha riportato serie ustioni ed è stato poi trasferito all’ospedale di Verona.

Un bambino di appena 18 mesi ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo dopo essersi rovesciato addosso un recipiente pieno di acqua bollente. È successo ieri a San Vito al Tagliamento e il piccolo è attualmente ricoverato in terapia intensiva pediatrica all’ospedale Borgo Trento di Verona.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione della famiglia. Il bambino si sarebbe avvicinato a un bollitore contenente acqua in ebollizione, rovesciandoselo accidentalmente addosso. L’acqua a temperatura elevata ha provocato ustioni di secondo grado al volto, al collo, al tronco e ad un braccio.

Il bimbo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di San Vito. Dopo una prima valutazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente presso una struttura specializzata. È stato dunque allertato l’elicottero del servizio sanitario regionale, che è poi decollato in direzione Verona, dove il piccolo è stato subito ricoverato in terapia intensiva pediatrica.