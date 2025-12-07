Ruba dal supermercato e spinge a terra un dipendente per fuggire

L’uomo è stato bloccato e denunciato dai carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri, un cittadino straniero è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Codroipo per il reato di rapina impropria. L’uomo, dopo aver sottratto vari generi alimentari da un supermercato, ha tentato di darsi alla fuga aggredendo un dipendente dell’esercizio commerciale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di superare le casse senza pagare la merce, ma è stato notato da un addetto del punto vendita. Nel tentativo di bloccarlo, il dipendente è stato spinto violentemente a terra dal ladro. Fortunatamente, l’aggressione ha causato soltanto alcune escoriazioni al lavoratore, senza gravi conseguenze.

Provvidenziale l’intervento immediato dei militari dell’Arma, giunti sul posto in pochi minuti. I Carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo e a recuperare l’intera refurtiva, prontamente restituita al titolare del supermercato.

