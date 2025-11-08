Il trattore rubato è stato parcheggiato uno stallo riservato ai disabili a Udine.

Un insolito episodio ha attirato l’attenzione della Polizia Locale di Udine: un trattore parcheggiato su uno stallo riservato ai disabili in piazzale Gabriele D’Annunzio. Gli agenti, insospettiti dalla presenza del mezzo agricolo in pieno centro cittadino, hanno effettuato le verifiche del caso. Dal controllo è emerso che il trattore risultava rubato poche ore prima da un’azienda agricola della zona del Palmarino.

Il proprietario, immediatamente informato, si è recato sul posto e ha potuto riavere il proprio mezzo, procedendo contestualmente con la denuncia del furto.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale hanno poi permesso di ricostruire l’accaduto: un uomo di mezza età era giunto alla guida del trattore, lo aveva lasciato in sosta e si era allontanato a piedi lungo viale Ungheria.

Identificato il ladro.

Attraverso un attento lavoro di indagine e l’incrocio dei dati raccolti, la Polizia Locale è riuscita a identificare il responsabile: un 50enne italiano, residente nella stessa zona del proprietario, privo di patente dal 2005. L’uomo è stato denunciato per furto e sanzionato con una multa di 5.000 euro per guida senza titolo abilitativo.



Il tempestivo intervento della Polizia Locale ha permesso di restituire rapidamente il trattore al legittimo proprietario e di concludere positivamente l’indagine su un episodio inusuale