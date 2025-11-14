Ruba una borsa sulla spiaggia di Grado, denunciato un 44enne

Il furto sulla spiaggia di Grado.

I Carabinieri della Stazione di Ronchi dei Legionari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 44 anni, residente a Monfalcone, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Nel pomeriggio del 19 ottobre scorso l’uomo si sarebbe impossessato di una borsa lasciata incustodita sulla spiaggia di Grado, contenente documenti personali, un telefono cellulare, alcuni effetti personali e una piccola somma di denaro. Accortasi del furto, la proprietaria ha immediatamente richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Grazie alla tempestiva analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del lido, i militari sono riusciti a individuare il presunto autore del gesto, che dopo aver preso la borsa si era allontanato a piedi con le ricerche avviate nelle vie limitrofe che hanno consentito di rintracciarlo in breve tempo, permettendo di recuperare l’intera refurtiva e restituirla alla legittima proprietaria L’intervento rientra nella costante attività di controllo e prevenzione svolta dai Carabinieri, a conferma dell’attenzione dell’Arma verso il contrasto dei reati predatori.