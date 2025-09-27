Un 25enne è stato arrestato dalla polizia di Stato di Udine per aver provato a pagare il ristorante con una carta di credito rubata.
La polizia di Stato di Udine nella sera del 24 settembre ha arrestato un cittadino egiziano di 25 anni, che provava a saldare il conto presso il ristorante “Biffi” di via Poscolle con una carta di credito, che allertava il sistema di pagamento, in quanto rubata.
Le Volanti intervenute trovavano il soggetto in possesso di ben 6 carte di credito di provenienza illecita, riconoscendolo peraltro per l’autore del furto di alcuni generi alimentari, commesso nel precedente pomeriggio presso il supermercato “Despar” di piazzale Rita Levi Montalcini.
Visto il precedente reato commesso nella medesima giornata e considerati gli altri numerosi precedenti a suo carico – per i quali lo stesso peraltro risultava essere sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia – il giovane egiziano veniva tratto in arresto per l’indebito utilizzo del mezzo di pagamento, oltre che deferito per il delitto di ricettazione e furto.