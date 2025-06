Scivola nella forra del Molassa: ferito un escursionista di 58 anni

Tra le 14.45 e le 16 circa dieci soccorritori della stazione di Maniago assieme ai sanitari dell’ambulanza, attivati dalla Sores, si sono portati sul Torrente Molassa all’uscita della forra omonima dove un escursionista 58enne di Vicenza si è infortunato.

Scivolando nell’ultimo tratto della forra si è procurato una probabile lussazione di una spalla e un trauma cranico, nonostante indossasse il casco. L’uomo era attrezzato a dovere per percorrere il tragitto anche con la muta e l’imbragatura. I suoi compagni di escursione lo hanno aiutato a raggiungere il greto sassoso del Torrente e lì è stato trovato dai soccorritori, tra I quali era presente un infermiere dell’ambulanza.

L’uomo è stato stabilizzato e adagiato in barella e con questa issato per circa 70 metri con le corde dai soccorritori, con la tecnica del contrappeso, fino alla strada per essere consegnato all’ambulanza diretta all’ospedale civile di Pordenone.