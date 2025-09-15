Incidente sull’autostrada A4: scoppia pneumatico del camion, le barriere centrali evitano il salto di corsia.

Un incidente è avvenuto verso le 9 di questa mattina, lunedì 15 settembre, nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra Meolo e bivio A4/A57 in direzione Venezia all’altezza del chilometro 415. Coinvolto un mezzo pesante che si è schiantato contro la barriera di sicurezza centrale, dopo lo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro.

Le barriere centrali hanno retto al violento urto impedendo così il salto di carreggiata del mezzo. Sul posto polizia stradale, 118, vigili del fuoco e personale di Autostrade Alto Adriatico. Al momento dell’incidente nel tratto non c’erano particolari problematiche alla circolazione.