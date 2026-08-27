Scossa di terremoto nella notte tra Gemona e Amaro: magnitudo 3.4

La scossa di terremoto poco dopo la mezzanotte.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nella notte di oggi, giovedì 27 agosto, in Friuli Venezia Giulia. Il sisma è avvenuto alle 00.19, con epicentro individuato tra i comuni di Gemona del Friuli e Amaro.

Le verifiche effettuate dai tecnici dell’OGS-CRS per la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia hanno permesso di calcolare l’ipocentro a circa 14 chilometri di profondità.

Alcune richieste di informazioni al 112

Poco dopo la scossa è scattato il sistema regionale previsto per gli eventi sismici. La localizzazione preliminare automatica ha inviato, circa un minuto dopo il terremoto, le notifiche ai soggetti del Sistema regionale integrato di Protezione civile e agli organi di informazione.

La Centrale unica di risposta NUE 112 e la Sala operativa regionale della Protezione civile a Palmanova hanno ricevuto alcune richieste di informazioni da parte dei cittadini. Non risultano però segnalazioni di danni a persone o cose.

Nessuna comunicazione di criticità è arrivata neppure dai Comuni interessati e dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine.

I controlli sul territorio

Dopo il terremoto sono stati attivati anche i volontari dei Gruppi comunali di Protezione civile, che hanno compilato le schede di risentimento sismico per ricostruire rapidamente gli effetti della scossa nelle diverse aree del territorio regionale.

Le informazioni raccolte vengono utilizzate dalla Protezione civile regionale e dall’OGS per valutare la risposta del territorio e della popolazione agli eventi sismici. Un’attività che consente di acquisire dati utili anche per migliorare la preparazione e le procedure da adottare in caso di terremoti di maggiore intensità.