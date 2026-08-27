Pre-apertura della caccia in Friuli, scatta il piano dei controlli: in campo 40 guardie venatorie

Si avvicina la pre-apertura della stagione venatoria in Friuli Venezia Giulia, fissata per il 2 settembre, e Federcaccia Fvg prepara un piano straordinario di vigilanza sul territorio. Nella giornata saranno impegnate una quarantina di guardie venatorie, chiamate a controllare il rispetto delle norme e a prevenire comportamenti irregolari.



Il servizio, coordinato a livello regionale da Salvatore Salerno, sarà concentrato in particolare sulla prevenzione e sulla sicurezza, con controlli nei territori interessati dall’attività venatoria.

Le regole da rispettare durante la pre-apertura

Tra gli aspetti sui quali sarà posta maggiore attenzione ci sono innanzitutto i documenti necessari per esercitare l’attività venatoria. I cacciatori dovranno verificare la validità della licenza, della copertura assicurativa e della tassa di concessione governativa.



Particolare attenzione anche alle distanze di sicurezza. È previsto il rispetto di almeno 100 metri da immobili e fabbricati utilizzati come abitazione o luogo di lavoro, mentre non è consentito sparare a meno di 50 metri da ferrovie e strade carrozzabili. La distanza sale a 150 metri quando il tiro è diretto verso queste aree. Le guardie controlleranno inoltre che non vengano danneggiati i campi coltivati e che sul terreno non siano lasciati bossoli o altri involucri utilizzati durante l’attività venatoria.



L’obiettivo del dispositivo non sarà quindi soltanto quello di accertare eventuali violazioni, ma anche di favorire comportamenti corretti e ridurre i rischi durante una delle prime giornate della nuova stagione.

I controlli proseguiranno durante tutto l’anno

L’attività delle guardie venatorie di Federcaccia Fvg non si limiterà alla pre-apertura del 2 settembre. Il servizio di vigilanza è infatti operativo durante tutto l’anno, attraverso controlli e iniziative di prevenzione sul territorio regionale.



Gli agenti partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento e operano con mezzi di servizio riconoscibili, con l’obiettivo di garantire una presenza visibile nelle aree interessate.



A fine settembre è previsto inoltre l’avvio di un nuovo corso per la formazione di guardie venatorie. Le iscrizioni potranno essere effettuate attraverso la sezione dedicata alla vigilanza venatoria sul sito di Federcaccia Fvg. Per ulteriori informazioni sono disponibili il numero 331 3504109 e l’indirizzo [email protected].