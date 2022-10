Altra nottata di paura in Friuli, 5 furti nella notte a Corno di Rosazzo

Nuova serie di furti in Friuli.

Ancora un’altra nottata di furti in Friuli. Stavolta i ladri hanno preso di mira Corno di Rosazzo mettendo a segno 4 colpi e uno tentato. I ladri sono riusciti ad entrare nelle abitazioni con lo stesso metodo usato nei giorni scorsi tra Manzano e San Giovanni al Natisone.

Prima hanno forato l’infisso con un trapano e poi l’hanno aperto con un ferro e sono entrati in casa. In questo modo sono riusciti ad entrare in quattro case, mentre nella quinta sono stati sorpresi da un giovane, che ha sguinzagliato il cane facendoli fuggire.

Oltre alla paura i proprietari devono fare i conti con gli ingenti danni i ladri hanno causato. In alcuni casi sono riusciti a portare via solo qualche decina di euro, ma i danni causati agli infissi ammontano invece a centinaia di euro. Sulla scia di furti ora stanno indagando i carabinieri e un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona.