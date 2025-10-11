Sfondano la vetrina e scappano con le bici: ennesimo furto da Cicli Granzon

Si tratta del secondo furto in una settimana e del quarto in un anno.

Ancora un furto, ancora lo stesso negozio, ancora lo stesso copione. È accaduto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, poco dopo l’una, al negozio Cicli Granzon in viale Palmanova. Due ladri, arrivati a piedi, hanno sfondato la vetrata laterale dell’attività commerciale e sono fuggiti pedalando sulle bici appena rubate. Il bottino: due biciclette da corsa, ciascuna del valore di circa 3.000 euro.

Un’azione rapida, identica a quella della notte tra il 5 e il 6 ottobre. Anche in quell’occasione i ladri erano riusciti a entrare nel negozio con una spaccata e a scappare sulle bici rubate, nonostante l’intervento tempestivo della sicurezza privata e dei carabinieri.

Si tratta del secondo furto in meno di una settimana, ma è il quarto episodio in meno di un anno. Il primo risale a novembre 2024, quando una banda – armata di mazze e con un furgone – aveva portato via una ventina di biciclette per un valore di oltre 60mila euro. A giugno 2025 un altro colpo aveva causato danni stimati attorno ai 100mila euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Udine insieme al personale della sicurezza privata. Le indagini sono in corso, ma la modalità ripetitiva dei furti lascia pensare a un gruppo ben organizzato e specializzato.