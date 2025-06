Bloccati e aggrappati ad una roccia e ad una pianta: salvati con l’elicottero

Due giovani friulani soccorsi sotto il Monte di Ledis, a Venzone.

Intorno alle 11.30 due giovani friulani sui venticinque anni d’età hanno chiesto aiuto tramite Nue112 perché erano rimasti bloccati su terreno impervio sotto il Monte di Ledis a quota 980 circa. La Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia Di Finanza, l’elisoccorso regionale.

L’elicottero è atterrato al campo base di Venzone dove si erano radunati i soccorritori per imbarcare un altro tecnico che potesse aiutare nelle operazioni di recupero. Anche se i due non avevano problemi sanitari erano però rimasti bloccati in posizione precaria aggrappati rispettivamente ad una paretina di roccia e ad una pianta dopo aver cercato di superare un ghiaione impervio nel tentativo di ritrovare la traccia perduta. Entrambi avevano seguito sia all’andata che al ritorno due vecchi percorsi poco segnati e tentavano di fare un anello, ma spesso le tracce nere, essendo poco battute, possono presentare tratti poco visibili e portare fuori via.

Sono stati recuperati uno alla volta al verricello dal tecnico di elisoccorso con l’aiuto del tecnico di stazione prelevato alla base.