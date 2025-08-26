Bloccati lungo il torrente Cosa: quattro scout salvati con l’elicottero

Soccorsi quattro scout in Val Cosa.

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, 25 agosto, per quattro giovani scout provenienti dal Lazio, rimasti bloccati in Val Cosa, nel territorio di Vito d’Asio. I ragazzi sono stati recuperati dal Soccorso Alpino di Maniago con l’aiuto del secondo elicottero regionale, intervenuto dopo l’allarme lanciato intorno alle 19 dal loro capo scout tramite il Nue112.

I quattro stavano intraprendendo un sentiero in Val Cosa senza sapere che ad un certo punto si interrompeva. Davanti all’ostacolo han cercato di proseguire, cadendo e procurandosi qualche graffio e finendo nel tratto più impervio del Torrente Cosa dove forma quasi una forra: da lì era tardi per provare a rientrare

L’elicottero ha imbarcato presso il campo base stabilito a Paludea un tecnico di elisoccorso e altri due soccorritori di stazione. Il velivolo si è portato nel punto della coordinate fornite da Sores e ha calato con il verricello il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino e poi un altro soccorritore, mentre il terzo è rimasto a bordo. I quattro giovani, tutti in buona salute, sono stati verricellati uno alla volta a bordo e con due rotazioni riportati in salvo. L’intervento si è concluso intorno alle 20.15.