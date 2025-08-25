Forzano la finestra e rubano orologi e profumi: bottino da 7mila euro

Furto di orologi e profumi a Colloredo di Monte Albano.

I ladri hanno messo a segno un furto a Colloredo di Monte Albano: tra le 8 del 23 e le 20 del 24 agosto, ignoti sono riusciti ad entrare in una casa del paese, dopo aver forzato la finestra. Una volta dentro, hanno portato via orologi e profumi per un valore complessivo di circa 7 mila euro. A denunciare il furto ai Carabinieri di Majano è stato il proprietario, un uomo nato nel 1973. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.