Lusevera, parapendista precipita e rimane sospeso nel vuoto: salvato per miracolo

Un intervento che ha del miracoloso ha impegnato il Soccorso Alpino del Friuli nel primo pomeriggio di oggi a Lusevera: un parapendista austriaco del 1997 è precipitato poco sotto la cresta del Monte Laschiplas, a circa 1.600 metri di quota.

Il pilota è rimasto sospeso su un pendio estremamente ripido ed esposto, aggrappandosi disperatamente a rocce e ciuffi d’erba per evitare di cadere nel vuoto. La Sores ha attivato la stazione di Udine/Gemona, che si è portata assieme alla Guardia di Finanza al campo base a Pradielis, e l’elisoccorso regionale.

Sulla cresta è stato verricellato il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che ha attrezzato una sosta e si è calato con una corda dal pilota, assicurandolo. Poco dopo lo ha recuperato portandolo al campo base affinché venisse stabilizzato dal personale medico di bordo mentre un soccorritore veniva imbarcato sull’elicottero e portato anche lui sulla cresta per aiutare a recuperare tutti i materiali rimasti, vela compresa. Il pilota è stato poi portato all’ospedale di Udine

Infortunio a Frisanco

L’allarme a Lusevera è stato solo uno dei tre interventi coordinati dalla Sores nella giornata odierna. In precedenza, intorno alle 12.30, il Soccorso Alpino era stato attivato a Frisanco per un escursionista, un uomo del 1964 della Bassa friulana, è scivolato tra Forcella Von e Monte Rossa, appoggiandosi ad un ramo secco e ruzzolando per circa sessanta metri sul ripido versante Nord prima di fermarsi.

Su di lui si sono portati subito due dei compagni di escursione, tra cui un’infermiera, che lo hanno coperto e gli hanno fornito conforto in attesa dell’arrivo dei soccorsi che sono stati tempestivi.

Data la zona impervia, è stato necessario l’invio dell’elicottero da Pieve di Cadore (l’elisoccorso regionale non era disponibile in quel momento), che ha recuperato il ferito e lo ha trasportato all’ospedale di Belluno, mentre le squadre di terra della stazione di Maniago restavano pronte al campo base di Poffabro.

Soccorsi al Lago dei Tre Comuni

Quasi in contemporanea, una squadra del Soccorso Alpino del Friuli è intervenuta a Cavazzo Carnico lungo il sentiero che costeggia il Lago dei Tre Comuni. Un giovane di 24 anni si è procurato una lussazione alla spalla durante la camminata. Raggiunto dai tecnici della stazione di Udine/Gemona e dalla Guardia di Finanza, l’infortunato è stato accompagnato a piedi fino all’ambulanza per le cure necessarie.