Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 6 marzo

L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteo del Friuli Venezia Giulia garantendo una prolungata fase di stabilità su tutto la regione. La presenza dell’anticiclone favorisce tuttavia il ristagno di aria umida nei bassi strati dell’atmosfera, portando un cielo in prevalenza sereno ma durante le ore notturne e nelle prime luci dell’alba, sulla pianura e lungo la fascia costiera, saranno infatti possibili foschie dense o banchi di nebbia.

Clima primaverile e zero termico in quota

Sarà una giornata caratterizzata da un clima decisamente mite per il periodo, con temperature massime che in pianura potrebbero sfiorare i 20°C, regalando sensazioni quasi primaverili. In montagna la quota dello zero termico si attesterà intorno ai 2300 metri. Le minime oscilleranno tra i 2 e i 5 gradi nelle zone interne, mentre sulla costa il termometro non scenderà sotto i 5-7 gradi durante la notte.

Il quadro termico nel dettaglio

Nelle ore centrali della giornata la pianura vedrà punte comprese tra i 17 e i 19 gradi, confermandosi la zona più calda della regione. Lungo il litorale le brezze marine manterranno le massime più contenute, oscillando tra i 14 e i 16 gradi. In quota l’atmosfera resta mite con circa 8 gradi previsti a 1000 metri di altitudine, mentre a 2000 metri la colonnina di mercurio si fermerà attorno a un grado sopra lo zero.