Amaro, donna si infortuna sul sentiero: intervento lampo dei soccorritori

Un intervento di soccorso si è concluso in tempi brevissimi oggi pomeriggio nel comune di Amaro. Tra le 15:00 e le 15:30, i soccorritori sono intervenuti sul sentiero 415 che porta agli Stavoli Amariana per aiutare una donna di 65 anni.

L’escursionista, che si trovava in compagnia del fratello, ha riportato un infortunio a una caviglia che le ha impedito di proseguire. Dopo la chiamata al 112, la centrale Sores ha attivato la stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, la Guardia di Finanza e l’ambulanza di Tolmezzo.

I soccorritori hanno raggiunto rapidamente la donna, stabilizzandole l’arto e imbarellandola all’inizio del tracciato. In pochi minuti la sessantacinquenne è stata affidata al personale sanitario e trasportata all’ospedale di Tolmezzo.