Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 10 aprile

Il meteo di venerdì 10 aprile in Friuli Venezia Giulia presenta condizioni di cielo in genere variabile, con nuvolosità più consistente nel corso del pomeriggio, quando saranno possibili deboli piogge sparse nel Tarvisiano. La quota neve sulle montagne si attesta intorno ai 2000 metri.

Di primo mattino, sul Carso e a Trieste soffierà il Borino, mentre nel corso della giornata i venti saranno moderati e di brezza. Le temperature minime in pianura oscillano tra i 6 e gli 8 gradi, con massime che raggiungeranno i 17-19 gradi, mentre lungo la costa si registrano valori minimi tra i 10 e i 12 gradi e massime di 16-18 gradi. Sulle montagne, a 2000 metri, la temperatura media si aggira intorno ai 4 gradi, mentre a 1000 metri raggiunge circa 9 gradi.