L’incidente questa mattina in via Nazionale a Palazzolo dello Stella.

Tamponamento nella mattinata odierna in via Nazionale, a Palazzolo dello Stella. Poco prima delle 10 e 30 quattro vetture, sono entrate in collisione tra loro.

Due le persone ferite, soccorse dal personale sanitario con ambulanza e automedica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Latisana che hanno coadiuvato i soccorsi e si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza.