Il tentato furto a Campoformido: questa volta i ladri sono fuggiti a mani vuote.

Dopo i due furti messi a segno ieri a Rivignano Teor e Mortegliano, sempre nella serata di ieri, i ladri hanno tentato di colpire anche a Campoformido, nell’abitazione di una pensionata di 82 anni: questa volta però sono stati messi in fuga dall’allarme.

Secondo quanto ricostruito, i ladri – approfittando dell’assenza della proprietaria – hanno forzato la finestra del salotto e sono riusciti a entrare all’interno della casa, alla ricerca di contanti e oggetti di valore. Tuttavia, il piano è durato solo pochi istanti: non appena hanno varcato la soglia, è scattato l’allarme di sicurezza.

I ladri, che sarebbero stati in 2, si sono quindi dati alla fuga, abbandonando l’abitazione senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per individuare i responsabili.