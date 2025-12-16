“Tra la Terra ed il Mare” del regista Gianluca Doremi spopola all’Odeon di Latisana 

L’anteprima del documentario all’Odeon di Latisana.

Grande successo per l’anteprima del documentario “Tra la Terra ed il Mare” tenutasi sabato 13 dicembre 2025 al Cinema Odeon di Latisana. La sala ha accolto un pubblico così numeroso come raramente si è visto per la proiezione di un film, riservando all’opera di Gianluca Doremi un tributo eccezionale: tre minuti di applausi ininterrotti, fermati solo dall’intervento di un regista visibilmente emozionato.

Il film, diretto da Doremi, è un intenso e poetico viaggio nell’anima della Laguna di Marano, lodato per la sua maestria tecnica e la sua profonda sensibilità. L’evento ha visto una partecipazione autorevole che sottolinea l’importanza del documentario per la valorizzazione del territorio.

L’Amministrazione comunale di Latisana, rappresentata dal Vicesindaco Ezio Simonin e dall’Assessore alla Cultura Martina Cicuto ha accolto il docufilm come un “grande regalo” per la comunità, un gesto ancora più significativo in quanto la prima è coincisa con il giorno del compleanno del regista Gianluca Doremi, riconoscendone il valore per la memoria e il racconto identitario della terra. A presenziare la serata anche il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin, il quale ha espresso il suo vivo apprezzamento per la narrazione visiva e la qualità del lavoro.

Presente in sala anche il collega di Doremi, il regista Rocco Cosentino, che ha lodato il documentario per l’accuratezza della regia e la ricerca sofisticata delle caratteristiche territoriali, definendo l’opera come un “ottimo prodotto cinematografico”. L’anteprima è stata onorata anche dalla presenza dell’entomologo Enzo Moretto, un’autorità nel campo della conservazione ambientale, che ha confermato la rilevanza scientifica del ritratto della Laguna di Marano.

I commenti post-proiezione sono stati unanimi: il documentario è stato definito “un viaggio emozionale” e “una visione necessaria” che riesce a trasmettere il respiro dei luoghi prima ancora delle parole. I presenti hanno lodato la fotografia per le sue luci vere e la colonna sonora per sostenere le emozioni con coinvolgente discrezione.

La serata si è conclusa con l’introduzione al pubblico del cast e della squadra che ha reso possibile la realizzazione di questo intenso racconto corale, consolidando l’augurio di una larga diffusione per la pellicola. Tra la Terra ed il Mare è un’opera che testimonia la ricchezza del Friuli Venezia Giulia, ora alla ricerca di un percorso distributivo che le consenta di raggiungere il più vasto pubblico possibile.