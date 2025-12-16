Schianto frontale tra auto e suv, morta la donna ferita nell’incidente a Vivaro

Morta la donna che era in gravi condizioni dopo l’incidente di ieri a Vivaro.

Il terribile schianto di ieri tra Vivaro e San Quirino ha un esito tragico: si è spenta stamattina, infatti, Carmen Benvenuti, 54enne di Montereale Valecellina, che era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Udine dopo l’incidente frontale tra la sua Opel Corsa e un suv Mercedes.

L’incidente

L’impatto è avvenuto lungo l’ex strada provinciale 53 che collega Vivaro alla frazione di San Foca. Subito dopo il violento scontro, la donna è stata rianimata due volte sul posto dal personale sanitario del 118 prima di essere trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

A bordo del suv Mercedes, condotto da una donna di 53 anni anche lei portata al nosocomio di Udine ma non in pericolo di vita, viaggiavano anche la figlia 17enne e il nipotino di 3 anni; le condizioni dei due minorenni non destano preoccupazione.

Dopo l’incidente, i carabinieri del Radiomobile di Spilimbergo hanno effettuato i rilievi del sinistro e la Procura di Pordenone ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi. Sono in corso verifiche sui dispositivi cellulari delle due donne coinvolte, mentre la Procura potrebbe aprire un fascicolo per omicidio stradale colposo.