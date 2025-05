Traffico intenso e un incidente a Udine Sud: code e disagi sulla A23

Giornata critica sul fronte della viabilità in Friuli Venezia Giulia: un incidente avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A23, in direzione sud, ha causato forti disagi al traffico tra le uscite di Udine Nord e Udine Sud. Il tamponamento, verificatosi all’altezza dello svincolo per Udine Sud, ha coinvolto più veicoli e ha avuto un impatto pesante sulla circolazione.

L’incidente si è verificato in un contesto già particolarmente critico: in occasione della festività dell’Ascensione, sono infatti migliaia i turisti austriaci in viaggio verso le località balneari italiane, contribuendo a un consistente aumento del traffico sull’A23, arteria fondamentale che collega l’Austria con la rete autostradale italiana. I rallentamenti si sono estesi anche alla tangenziale di Udine con code e disagi già da questa mattina.