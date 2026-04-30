Il Giardino dei Libri: l’editoria regionale protagonista alla Sagra del Vino

Torna l’appuntamento con Il Giardino dei Libri in programma domenica 3 maggio, che per il secondo anno consecutivo si riconferma la vetrina d’eccellenza della piccola editoria regionale all’interno della 78ª Sagra del Vino (in programma dal 23 aprile al 4 maggio 2026). L’iniziativa, organizzata dalla Pro Casarsa con il coordinamento di Flavia Leonarduzzi e in collaborazione con la Biblioteca Civica Nico Naldini, propone un ricco calendario di incontri e laboratori, pensato anche in vista di Pordenone Capitale della Cultura 2027.

Gli appuntamenti per i più piccoli.

Particolare attenzione è dedicata alle nuove generazioni, con attività pensate per avvicinare i più piccoli alla lettura in modo ludico e creativo. Nel suggestivo giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich, alle 10.00 e alle 10.30, si terranno letture ad alta voce e il divertente appuntamento con “La Ruota delle Storie”, dove i bambini dai 3 ai 6 anni potranno scegliere il racconto da ascoltare insieme alle lettrici volontarie. Dalle 11.00 alle 18.00 spazio al laboratorio creativo continuo “Illustriamo insieme il libro gigante”, a cura di Luisa Tomasetig, in cui la fantasia dei più piccoli darà vita a un’opera collettiva.

Tra incontri con gli autori e musica.

La splendida cornice del palazzo e della sua biblioteca — aperta straordinariamente dalle 10.00 alle 19.00 — ospiterà anche una serie di incontri con gli autori, accompagnati dagli interventi musicali del pianista e compositore Lorenzo Tonon. Il programma prevede: alle ore 11.30, Paolo Repossi presenta “Il rito del filare. Piccola disciplina del vigneto” (Ediciclo Editore).



A seguire, alle ore 15.30, “Come ti cucino la tivù. Storia dei programmi culinari dalle origini a oggi” (Qubì Editore) di Aldo Dalla Vecchia con prefazione di Laura Marsadri e poesia dessert di Pinina Garavaglia, sarà presente l’editrice Fabiana Romanutti . Alle ore 16:30, Barbara Pascoli presenta “Radio Judrio. Vivere dentro la frontiera” (Kappa Vu Edizioni), con le fotografie di Massimo Crivellari e il dialogo con l’editore Giuliano Velliscig. Infine, alle ore 17.30, Umberto Sarcinelli presenta “Boschi senza confini” (Tiglio Edizioni), con il fotografo Lucio Tolar e l’editore Andrea Mascarin.

La Sagra del Vino.

La Sagra del Vino è organizzata da Pro Casarsa della Delizia Aps e Città di Casarsa della Delizia insieme a Cantina di Conegliano Vittorio Veneto e Casarsa Sac. Gode del patrocinio del Ministero del Made in Italia – Giornata nazionale del Made in Italy e del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comitato regionale UNPLI.



In collaborazione con Camera di Commercio Pordenone-Udine, Confcooperative Pordenone, Coop Casarsa, Banca 360 Fvg, Ambiente Servizi, Città del Vino, Io sono Fvg – PromoTurismoFVG, Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia, Servizio Civile Nazionale. Gode inoltre del marchio Sagra di Qualità dell’UNPLI e del marchio Eco FVG.