“C’è stato un furto in una gioielleria”: finto carabiniere truffa 78enne

La truffa del finto carabiniere ai danni di un 78enne di Reana.

Truffa del finto carabiniere ai danni di anziano di Reana del Rojale: il raggiro è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 12 gennaio. L’uomo, un pensionato di 78 anni, ha denunciato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente rappresentante dell’Arma.

Il malvivente gli ha raccontato che era stato messo a segno un furto in una gioielleria e che i ladri erano scappati su un’auto, dicendogli che era simile al suo veicolo (per alludere ad un suo possibile coinvolgimento) e che quindi era necessario controllare che i gioielli che aveva in casa non fossero quelli rubati.

Il 78enne ha quindi raccolto i preziosi e poco dopo a casa sua si è presentato un altro finto carabiniere che ha approfittato di un attimo di distrazione per fuggire col bottino, stimato in circa 10mila euro. Sul posto è intervenuta la Radiomobile di Udine.