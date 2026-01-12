Il festival di arrampicata su ghiaccio a Sappada.

Torna a Sappada Dolomice, il Festival di Arrampicata su ghiaccio del Friuli Venezia Giulia, che dal 17 al 25 gennaio propone la sua 7^ edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno per gli appassionati di montagna e sport verticali. Negli anni scorsi la manifestazione ha registrato una partecipazione in costante crescita, con la presenza di climber e appassionati provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, attratti dalla qualità delle strutture naturali e dall’organizzazione dell’evento.

Il festival, organizzato dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo con il sostegno di Promoturismo FVG, unisce attività sportive e momenti culturali. Tra gli appuntamenti di rilievo, sabato 17 gennaio alle ore 17.30, presso la Sala Pio Solero, è in programma il convegno dal titolo “Due leggende dell’alpinismo: Roberto Mazzilis e Sereno Barbacetto raccontano le loro imprese”. Protagonisti dell’incontro saranno Roberto Mazzilis e Sereno Barbacetto, due figure che hanno segnato profondamente la storia dell’alpinismo italiano, mentre la moderazione sarà affidata alla giornalista Monica Bertarelli.

Accanto agli incontri, Dolomice offre la possibilità di vivere in prima persona l’esperienza dell’arrampicata su ghiaccio: durante il festival sono previsti approcci all’arrampicata accompagnati da una guida alpina, aperti a tutti, anche ai principianti. Il costo di partecipazione è di 15 euro e comprende il noleggio dell’attrezzatura tecnica. Le attività sono rivolte a partecipanti dai 16 anni in su; è richiesto abbigliamento adeguato alle condizioni invernali e scarponcini da montagna.

Grazie alla crescente affluenza e al mix tra sport, divulgazione e racconto, Dolomice si conferma un evento capace di valorizzare Sappada come punto di riferimento per l’arrampicata su ghiaccio a livello nazionale e internazionale. Ingresso libero al convegno. Info e iscrizioni: 0435 469131