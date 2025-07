Finto incidente e finti carabinieri, truffata un’anziana di Fagagna

Ancora un raggiro ai danni di un’anziana, ancora la solita, collaudata truffa del “finto incidente”. Questa volta è accaduto a Fagagna, piccolo comune del Friuli, dove nella giornata di venerdì 18 luglio una donna di 81 anni è caduta nella trappola orchestrata da due truffatori. Il bottino: 600 euro, tra contanti e preziosi.

La dinamica dell’inganno segue un copione già tristemente noto. La vittima, sola in casa, ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere. Con tono allarmato, l’interlocutore le ha comunicato che il figlio aveva provocato poco prima un grave incidente stradale, e che solo un “aiuto economico immediato” avrebbe potuto evitargli guai peggiori.

Preso il tempo necessario per suggestionare e spaventare la donna, è entrato in scena il complice, presentatosi di persona alla porta dell’abitazione. Alla richiesta urgente e pressante, l’anziana ha consegnato all’uomo denaro contante e alcuni monili in oro. Poi l’uomo si è dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Solo dopo essersi resa conto l’inganno, la donna si è rivolta ai veri carabinieri della stazione di Fagagna, raccontando quanto accaduto. Sono ora in corso le indagini per cercare di identificare i due truffatori, che potrebbero aver colpito anche in altri comuni della zona.