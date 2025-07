Perde il controllo dell’auto ed esce di strada: due giovani feriti

L’incidente a Mortegliano.

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questa mattina, 20 luglio, sulla Strada Regionale 353, nei pressi della fabbrica di serramenti Corrubolo, nel comune di Mortegliano. Poco prima delle 4, una vettura, con a bordo due giovani residenti a Udine, è uscita autonomamente di strada e si è ribaltata fermandosi su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: per estrarre i due occupanti dall’abitacolo è stato necessario tagliare la capote del veicolo. Entrambi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Sores, intervenuto con due ambulanze e un’automedica. I feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti sul loro stato di salute. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Palazzolo dello Stella, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.