Violento scontro tra furgone e camion: un morto sulla A4

Incidente mortale in A4.

Un grave incidente è avvenuto verso le 17,15 di oggi venerdì 30 maggio sull’autostrada A4 nel tratto tra Villesse e Redipuglia al chilometro 505 in direzione Trieste. Stando a una prima ricostruzione un furgone con traino di autoveicoli ha tamponato violentemente un mezzo pesante che lo precedeva.

Il sinistro è avvenuto nel punto in cui era segnalata ripetutamente dai pannelli a messaggi variabile coda a tratti; coda che si era formata per un mezzo pesante che a causa della rottura del motore aveva avuto perdita di olio sulla carreggiata nel tratto tra Redipuglia e Lisert con conseguente disagio alla circolazione.

La coda era in corso di risoluzione – grazie all’intervento di bonifica della carreggiata da parte del personale di Autostrade Alto Adriatico – quando è avvenuto il sinistro. Il bilancio è di una persona deceduta, il conducente del furgone. È stato chiuso l’ingresso in A4 direzione Trieste per chi proviene dalla A34 Villesse – Gorizia