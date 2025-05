Truffa da 15 mila euro a Tarcento: si finge la nipote e raggira un’anziana

Vittima della truffa un’anziana di Tarcento.

Un raggiro studiato nei minimi dettagli ha colpito un’anziana signora residente a Tarcento , che nella giornata di ieri 26 maggio è stata vittima di una truffa dal valore di circa 15 mila euro. La trappola è scattata nel pomeriggio, quando la donna, ha ricevuto una telefonata da una sconosciuta che, con voce agitata e familiare, si è spacciata per sua nipote.

«Nonna, ho bisogno di soldi per le cure mediche», avrebbe detto la truffatrice al telefono, facendo leva sull’urgenza e su un’improvvisa malattia. L’anziana, colta alla sprovvista e preoccupata per la presunta salute della nipote, non ha esitato a offrire il proprio aiuto. Poco dopo la chiamata, una seconda donna si è presentata alla sua abitazione per “ritirare” quanto concordato: monili in oro per un valore stimato di 15 mila euro.

Una volta ricevuti i preziosi, la complice si è rapidamente dileguata, facendo perdere le proprie tracce. Solo in seguito la signora ha capito di essere stata raggirata, dando l’allarme e sporgendo denuncia ai carabinieri della stazione di Tarcento, che ora stanno indagando sull’accaduto. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare le responsabili, anche attraverso la raccolta di testimonianze e l’eventuale utilizzo di telecamere di videosorveglianza presenti in zona.