L’edizione 2025 della Crazy Color Race sulle rive del Lago dei Tre Comuni.

Una cascata di colori, sorrisi e solidarietà animerà le rive del Lago dei Tre Comuni, domenica 1° giugno 2025, con la nuova edizione della Crazy Color Race, la passeggiata colorata organizzata da Crazy Bob APS a sostegno dell’A.G.M.E.N. Friuli Venezia Giulia. L’evento, non competitivo e aperto a tutte le età, si svolgerà su un suggestivo percorso di 7,6 km attorno al lago che abbraccia i territori comunali di Cavazzo Carnico, Trasaghis e Bordano, dove i partecipanti saranno avvolti da polveri colorate in diversi punti, creando un’atmosfera di festa e condivisione.



L’iniziativa, ormai attesa e partecipata da tutta la comunità (già 350 gli iscritti) ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di A.G.M.E.N. FVG – Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici, che si dedica alla cura, al sostegno e alla ricerca nel campo dei tumori infantili, accompagnando bambini e famiglie, sia durante la malattia che dopo la guarigione.

L’ultima edizione.

La scorsa edizione, svoltasi il 2 giugno 2024, ha segnato un traguardo straordinario: 1.187 partecipanti hanno camminato, corso e soprattutto si sono divertiti lungo il percorso. Grazie all’entusiasmo di iscritti, volontari, sponsor pubblici e privati, è stato possibile raccogliere 12.040,32 euro.

Di questi, 4.000 euro sono stati devoluti a un bambino friulano affetto da una malattia rara, mentre 8.000 euro sono stati versati direttamente ad A.G.M.E.N. FVG per sostenere i progetti di assistenza globale, psicologica e sociale, alle famiglie e ai bambini affetti da patologie oncologiche. Un risultato che dà ancora più valore a un’iniziativa che unisce sport, allegria e solidarietà.

Il programma e il regolamento.

Il programma della giornata prevede il ritrovo dalle ore 8:30 di domenica 1. giugno, presso il parcheggio dell’area ex discoteca Rilago, con partenza fissata alle ore 11:00.

Lungo il tracciato saranno presenti tre “oasi” ristoro, intrattenimento musicale con Pietro Berti DJ, gastronomia anche vegetariana e tanto divertimento. Previsto un parco gonfiabili per i bambini e animazione con balli di gruppo.

Come iscriversi alla Crazy Color Race.

La Crazy Color Race non è una competizione, ma una camminata coreografica e festosa. Le polveri colorate utilizzate sono atossiche, anallergiche, lavabili e non inquinanti. Per ragioni di sicurezza non è consentita la partecipazione a bambini su passeggino, trasportati con zaino o a cani (anche se al guinzaglio).



In caso di maltempo, l’evento verrà posticipato a domenica 15 giugno. Tutti gli iscritti verranno avvisati tramite e-mail o WhatsApp, ma è consigliato consultare il sito ufficiale per aggiornamenti. L’evento ha il sostegno delle amministrazioni comunali di Cavazzo Carnico, Bordano e Trasaghis, di PromoTurismo Fvg e di diversi partner privati e aziende del territorio.

L’iscrizione, da effettuare entro il 30 maggio 2025, include:

1 maglietta personalizzata

1 paio di occhiali protettivi

1 sacca

Due buste di colore

Per i gruppi di almeno 8 persone: in regalo 1 Holi Pump colorata

Quote di partecipazione:

€ 12 dai 4 ai 13 anni

€ 17 dai 14 ai 99 anni

Gratis sotto i 4 anni (con gadget omaggio)

Le iscrizioni possono essere effettuate online su www.thecrazycolorrace.it oppure presso: