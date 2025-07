Truffe ai danni degli anziani a Udine e Pordenone, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un 40enne napoletano.

Truffe agli anziani a Udine e Pordenone, arrestato un 40enne. I carabinieri di Roma Porta Portese, con il supporto operativo dei colleghi di Napoli Quartieri Spagnoli, hanno infatti rintracciato e arrestato un 40enne napoletano, latitante da maggio e già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare. L’uomo è gravemente indiziato di truffa aggravata ed estorsione, reati compiuti ai danni di persone anziane in almeno sette episodi tra Roma, Udine e Pordenone.

Le indagini, partite a fine marzo 2024 dopo la denuncia di una delle vittime, si sono sviluppate attraverso l’analisi del traffico telefonico e telematico, le immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’incrocio delle descrizioni fornite dalle vittime. Il lavoro investigativo ha permesso di delineare il ruolo dell’indagato all’interno della rete criminale e di ricostruire il modus operandi utilizzato per raggirare e derubare le vittime.

Secondo quanto emerso, il valore complessivo dei beni sottratti ammonterebbe a circa 300mila euro. L’arrestato era riuscito a far perdere le proprie tracce per mesi, fino all’intervento congiunto dei militari romani e napoletani che lo hanno individuato e fermato. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e chiarire l’intera rete dei truffatori.