Truffe online, droga e una pistola nascosta: arrestato un 33enne

L’uomo metteva a segno le truffe usando documenti rubati.

Continuava a mettere a segno truffe online utilizzando documenti rubati, ma la sua attività illecita è stata interrotta dai Carabinieri della Compagnia di via Hermet, che da tempo seguivano le sue mosse. L’uomo, un cittadino marocchino di 33 anni residente in via Vergerio a Trieste e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella serata di venerdì 1° agosto al termine di una perquisizione domiciliare.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trieste, hanno portato i militari – supportati dal Nucleo Investigativo e da un’unità cinofila della Polizia Locale – a fare irruzione nell’abitazione. All’interno sono stati rinvenuti stupefacenti, presumibilmente marijuana e cocaina, insieme a un bilancino di precisione, dieci telefoni cellulari, due computer portatili contenenti dati e fotografie di terze persone e corrispondenza bancaria intestata ad altri soggetti, verosimilmente utilizzati per aprire conti correnti falsi.

Oltre a questo è stata rinvenuta anche una rivoltella, non regolarmente denunciata e detenuta, sprovvista di munizioni, della quale l’uomo non è riuscito a fornire una motivazione sulla sua presenza in casa. Il materiale è stato sequestrato e l’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trieste, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.