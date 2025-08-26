Apre Medi-Market: arriva una nuova parafarmacia al Città Fiera

Si tratta della quarta apertura in Friuli per il gruppo Medi-Market.

Il gruppo di parafarmacie Medi-Market, già presente in Italia con 56 punti vendita, arriva con un nuovo negozio in provincia di Udine. Il punto vendita sorge all’interno del Centro Commerciale “Città Fiera” di Martignacco, in Via Antonio Bardelli – 4, con una superficie espositiva di ben 250 mq interamente dedicati alla salute e al benessere. Si tratta del quarto punto vendita del territorio, Medi-Market è infatti già presente al Palmanova Outlet Village di Aiello del Friuli, al Parco Commerciale Terminal Nord di Udine e in Via S. Lazzaro a Trieste.

Più di 200 marchi e più di 10.000 prodotti di qualità a prezzi accessibili, questa l’offerta dell’insegna di origine belga. Il tutto seguendo la filosofia che da sempre contraddistingue la catena: agevolare in misura crescente l’accesso alla salute e al benessere, grazie a prezzi democratici e al supporto attento di personale qualificato. In negozio sarà possibile confrontarsi con farmacisti, esperti di cosmesi, dermocosmesi naturale, beauty, nutrizione ed erboristeria, in grado di fornire informazioni e consigli in merito ai farmaci da banco, senza prescrizione medica e a tutte le referenze presenti in store. Non solo: si potrà scoprire anche tutto il necessario per gli ultimi scampoli d’estate e per il rientro a scuola e in ufficio, lasciandosi ispirare da prodotti cosmetici energizzanti, acque profumate e integratori appositamente studiati per tornare alla quotidianità cittadina con la carica giusta.

Promozioni extra in numerosi periodi dell’anno e sconti fino al -50% caratterizzano Medi-Market realtà che riserva vantaggi e servizi personalizzati anche agli iscritti al servizio di fidelizzazione “My Freedelity Program”, con offerte speciali, omaggi, buoni regalo esclusivi e non solo.

Medi-Market è alla ricerca di personale, anche in Friuli Venezia Giulia

Medi-Market sta assumendo personale specializzato, tra i requisiti fondamentali per gli aspiranti farmacisti: la laurea in Farmacia o CTF, l’iscrizione all’Ordine dei Farmacisti e la disponibilità a inserimenti formativi. Agli addetti alla vendita è invece richiesta passione per il cliente e per il prodotto.



Lavorare in Medi-Market può essere un’ottima opportunità di crescita professionale, il personale di Medi-Market partecipa infatti a un programma di formazione continua, introdotto dall’azienda al fine di permettere ai propri collaboratori di rimanere al passo con l’evoluzione del settore e offrire un servizio di consulenza personalizzato alla propria clientela.



Per scoprire tutte le posizioni aperte, dai farmacisti, esperti di cosmesi, beauty, nutrizione ed erboristeria: https://medi-market.it/lavora-con-noi/