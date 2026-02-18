Sorpreso in auto con la ex nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Arrestato per la violazione del divieto di avvicinamento.

Aveva il divieto tassativo di avvicinarsi alla ex compagna e ai luoghi da lei frequentati, ma continuava a ignorare le prescrizioni del Giudice. Per un 34enne residente nella provincia di Udine sono scattate le manette nella serata di ieri, quando i Carabinieri della Compagnia di Udine lo hanno intercettato in flagranza di reato.

La violazione del provvedimento

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Nonostante il provvedimento pendente, il 34enne era stato notato in compagnia della ex compagna e dei figli minorenni, accedendo all’abitazione della donna.

Ieri sera, l’uomo è stato sorpreso a bordo di un’autovettura proprio in compagnia della ex e dei figli. Constatata la violazione diretta della misura, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto immediato. Il soggetto è ora in attesa del giudizio con rito direttissimo.