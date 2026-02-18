Soccorsi gli escursionisti bloccati sopra Claut.

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura dei due giovani escursionisti che, nel tardo pomeriggio di ieri, sono rimasti bloccati in quota nel territorio montuoso di Claut. Grazie all’intervento in assetto notturno dell’elisoccorso, i due ragazzi sono stati tratti in salvo e riportati a valle indenni.

L’allarme e la mobilitazione

L’allerta è scattata intorno alle 19:00, quando la stazione Valcellina del Soccorso Alpino è stata attivata dalla centrale Sores. I due giovani si trovavano nella zona denominata Gialinut, a circa 1300 metri di altitudine, impossibilitati a proseguire a causa del terreno innevato e ghiacciato.

Sebbene i dispersi avessero subito comunicato di essere in buone condizioni di salute, la situazione presentava diverse criticità come le temperature in picchiata, l’oscurità che impediva l’orientamento e la distanza. I soccorritori hanno vagliato diverse opzioni per il recupero. Data la natura impervia del terreno e il rischio di ipotermia per i ragazzi, si è deciso di non procedere esclusivamente via terra, ma di attivare l’elisoccorso in modalità notturna.

L’elicottero, dotato di sistemi di visione e illuminazione avanzati, è riuscito a individuare i giovani e a recuperarli tramite verricello, nonostante le difficoltà ambientali. I due escursionisti sono stati trasportati direttamente al campo base. Dopo i primi controlli da parte del personale sanitario, sono risultati indenni, sebbene provati dal freddo e dalla tensione.