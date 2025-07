Momenti di tensione nella sede del Giudice di Pace: uomo insulta il magistrato e fugge

Nella sede del Giudica di Pace di Udine.

Attimi di agitazione questa mattina presso la sede del Giudice di Pace di Udine, in viale XXIII Marzo. Un uomo, residente in provincia e nato nel 1980, in attesa di un’udienza, ha improvvisamente dato in escandescenze, insultando e inveendo contro il giudice.

Secondo quanto si apprende, il soggetto – che soffrirebbe di fragilità – si è poi allontanato rapidamente dalla sede prima dell’arrivo dei carabinieri, allertati dal personale presente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Radiomobile di Udine, che è riuscita a risalire all’identità dell’uomo. Ora spetterà al giudice decidere se procedere con una denuncia o meno.