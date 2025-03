Violento incidente sulla Pontebbana, traffico in tilt

Incidente nel pomeriggio di oggi sulla Pontebbana.

Violento incidente nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15:30, lungo la Strada Statale Pontebbana, all’altezza di Poincicco di Zoppola, in direzione Pordenone.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica per prestare assistenza alle persone coinvolte nello scontro. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione: per consentire le operazioni di soccorso, il traffico viene gestito a senso alternato, con conseguenti disagi per gli automobilisti in transito nella zona. Le forze dell’ordine sono presenti sul posto per regolare la viabilità e garantire la sicurezza della carreggiata.