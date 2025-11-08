Vitellina cade in una forra a Moggio, salvata dai vigili del fuoco

La vitellina che era caduta in una forra in località Riuc, a Moggio Udinese.

Complesso intervento ieri, venerdì 7 novembre, per il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del comando dei Vigili del fuoco di Udine che con la squadra del distaccamento VV.F. di Tolmezzo e Drago 149, l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia ha salvato una vitellina che era caduta in una forra in località Riuc nel comune di Moggio Udinese.

Chiamati dall’allevatore i Vigili del fuoco, calandosi con tecniche alpinistiche, hanno raggiunto la giovane bovina che si trovava nei pressi di una forra in una zona particolarmente impervia e con folta vegetazione; hanno verificato che l’animale non fosse ferito quindi hanno liberato l’area da arbusti e alcuni rami e, utilizzando uno speciale imbrago per animali hanno assicurato la vitella al gancio del verricello dell’elicottero che ha recuperato il bovino portandolo in una zona sicura dove è stato riconsegnato all’allevatore.

A causa della zona particolarmente impervia con folta vegetazione le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse ma l’addestramento e il coordinamento tra il personale a terra e quello sul velivolo hanno fatto si che le operazioni si concludessero positivamente.

Il video del salvataggio.