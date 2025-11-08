La partita di serie A dell’Apu Udine nel campionato di pallacanestro

Un finale amaro, anzi amarissimo, condanna l’Apu Udine alla quinta sconfitta su sei partite. Al PalaCarnera vince la Reyer Venezia 94 a 87, con i padroni di casa che si sciolgono negli ultimi minuti. La contestuale vittoria di Treviso a Reggio Emilia porta l’Apu all’ultimo posto insieme ad altre tre squadre e domenica c’è la difficilissima e decisiva trasferta a Cantù.

Massimo equilibrio per 35 minuti con squadre sempre racchiuse in una manciata di punti, ma come in altre partite Udine finisce la benzina nei minuti finali: 76-73 per Udine a meno di cinque minuti dalla sirena. Candi impatta con una tripla, Cole segna in arresto e tiro e Parks confeziona un gioco da quattro punti. L’Apu non segna più, subendo un parziale di 15 a 3 che chiude la partita. La partita finisce così, un finale che cancella 35 minuti di alto livello dei friulani che fino a lì avevano giocato un basket di ottimo livello trascinati dai soliti Brewton (19 punti), Hickey, Bendzius e Dawkins tutti a quota 13.

Molto amareggiato coach Adriano Vertemati a fine partita: “Penso ci siano più meriti di Venezia che demeriti nostri. Abbiamo fatto una partita generosissima contro una squadra vera. Nel primo tempo purtroppo abbiamo sbagliato qualche tiro da tre di troppo, ma è stata una partita punto a punto e nel finale i loro giocatori hanno fatto 3-4 giocate importanti a cui noi non siamo stati in grado di replicare. Anche oggi abbiamo giocato alla pari, voglio sottolineare le cose positive perchè è vero che abbiamo vinto solo una partita, ma le prestazioni sono state confortanti. Gli ultimi cinque minuti? non ho nulla su cui recriminare.

Deluso il presidente Alessandro Pedone: “Eravamo lì fino a 2-3 minuti dalla fine. Brava Venezia che si è dimostrata una grande squadra, a noi ci è mancato qualcosa nel finale come in altre partite. Ora tra due giorni andiamo a Cantù e starà a noi giocare concentrati 40 minuti, in questa categoria non basta giocare 36 o 38 minuti. Abbiamo bisogno di punti e mi auguro arrivi la vittoria”.