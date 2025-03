Premio Felix per 12 azidende del Friuli Venezia Giulia.

Il prestigioso Premio Industria Felix ha riconosciuto 70 aziende del Nord Est tra le più competitive, valutandole secondo rigorosi parametri di bilancio, affidabilità finanziaria e reputazione. Tra queste, spiccano 12 imprese del Friuli Venezia Giulia, e la provincia Udine con ben cinque riconoscimenti.

La classifica premia il Veneto come la regione con il maggior numero di aziende insignite, con 27 riconoscimenti, seguito dall’Emilia-Romagna con 24, dal Friuli Venezia Giulia con 12 e dal Trentino Alto Adige con 7. Nel dettaglio, la provincia di Venezia si impone con cinque aziende premiate, seguita da Udine con lo stesso numero di imprese riconosciute per la loro solidità e competitività.

Le aziende premiate in Friuli Venezia Giulia.

Sono 5 le aziende premiate a Udine: Aussafer Due S.R.L., C.D.A. di Cattelan S.R.L. Società Benefit, Fibre Net S.P.A., Gortani S.R.L. e Idealservice Soc. Coop. In provincia di Gorizia il riconoscimento è andato a Az Hospitality S.R.L., Goni S.R.L. e Latteria Montanari S.R.L. Due aziende sono state premiate in provincia di Pordenone, la Maltempi S.R.L. e la Staticontrol S.R.L., mentre in provincia di Trieste le eccellenze individuate sono Edizioni El S.R.L. e Policlinico Triestino S.P.A.