La Notte in Giallo a Valle di Soffumbergo.

A Valle di Soffumbergo l’estate prende il colore del giallo. Il piccolo borgo di Faedis, conosciuto come il Balcone del Friuli per la sua posizione panoramica, si prepara a inaugurare un nuovo appuntamento pensato per portare visitatori tra i boschi, i sapori e i vini del territorio anche fuori dalla tradizionale stagione delle castagne.



Sabato 4 luglio debutta infatti la prima edizione della “Notte in Giallo”, l’evento organizzato dalla Pro Loco locale che unisce enogastronomia, musica e atmosfera in una serata sotto le stelle. Una proposta nuova per un paese già noto per la Festa delle Castagne e del Miele di Castagno, che ogni autunno richiama pubblico e appassionati.

La cena tra chef, vini del territorio e pianoforte

Il cuore della serata sarà una cena curata da quattro chef dell’Unione Cuochi Fvg, chiamati a reinterpretare la tradizione friulana attraverso piatti ispirati ai profumi dei boschi e alle radici locali. Ogni portata sarà accompagnata dal racconto di una gastronoma e docente, che guiderà i partecipanti alla scoperta dei sapori e delle storie legate al menù.



Non mancheranno i vini del territorio, presentati dai sommelier dell’AIS, con un ruolo di primo piano per il Refosco di Faedis, simbolo enologico della zona. La cena sarà accompagnata dalle note di un pianoforte acustico, in un’atmosfera costruita tra luci soffuse, panorama e cielo stellato.

Il colore giallo come filo conduttore

Il giallo sarà il tema dell’intera serata, dai piatti ai vini fino agli allestimenti. Anche gli ospiti saranno invitati a partecipare all’atmosfera dell’evento indossando un dettaglio di colore giallo, per diventare parte del colpo d’occhio pensato dalla Pro Loco.



“Con la Notte in Giallo vogliamo offrire un’esperienza esclusiva – spiega Gian Franco Specia, presidente della Pro Loco –. Vogliamo che chi siederà a tavola con noi si senta in un luogo dove il tempo è sospeso. È un invito a riscoprire il gusto profondo delle cose fatte con il cuore, in una location dove ogni dettaglio – dalle luci alla musica, fino al menù – è pensato per regalare meraviglia”.

Il giorno dopo la Festa del Patrono San Pietro

Il programma proseguirà domenica 5 luglio con la Festa del Patrono San Pietro, ricorrenza molto sentita dalla comunità di Valle di Soffumbergo. Per l’occasione la Pro Loco propone anche la camminata guidata “La melodia del Bosco e l’eco della Grotta”, un’immersione tra alberi secolari, grotte millenarie e racconti naturalistici.



Ad accompagnare i partecipanti saranno una guida botanica e naturalista e Paolo Moro, speleologo di Inside Fvg. Il ritrovo è fissato alle 8.30 in piazza a Valle di Soffumbergo, con partenza alle 9. L’iscrizione alla camminata costa 10 euro a persona, mentre la partecipazione è libera per i ragazzi fino a 12 anni.



Si raccomandano abbigliamento adatto alla stagione, scarpe da trekking, giacca a vento, cappello o foulard, acqua, snack, crema solare e bastoncini da trekking. Sono benvenuti anche gli amici a quattro zampe.



Con la nuova “Notte in Giallo” Valle di Soffumbergo prova così ad aggiungere un nuovo tassello al proprio calendario, portando nel cuore dell’estate la stessa capacità di accoglienza che da anni caratterizza il borgo durante la stagione delle castagne.